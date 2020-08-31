АФИНЫ, 31 авг /ПРАЙМ/. Президент Кипра Никос Анастасиадис провел телеконференцию с генеральным директором компании Chevron Майклом Уиртом, в телеконференции также участвовали генеральный директор Noble Energy Дэвид Стовер и официальные лица обеих компаний, сообщил официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос.

Chevron приобретает через покупку Noble Energy долю в газовом месторождении "Афродита" возле берегов Кипра, ожидается, что сделка будет завершено в октябре, говорится в сообщении.

"В ходе телеконференции компании подтвердили важность, которую они придают разработке месторождения "Афродита" в рамках своих стратегических энергетических планов в Восточном Средиземноморье. Они заверили, что намерены как можно скорее приступить к планированию использования месторождения, несмотря на относительную задержку из-за пандемии коронавируса. Они также выразили желание посетить Кипр, как только позволят условия", — говорится в сообщении.

Президент Кипра выразил удовлетворение заявлениями официальных лиц двух компаний и заверил в готовности правительства сотрудничать с компаниями и оказывать посильную помощь для достижения общих целей, сообщил представитель кабинета.

На телеконференции присутствовали министр энергетики, торговли и промышленности Наташа Пилиду и официальный представитель правительства.

Недавно было объявлено, что компания Chevron купит Noble Energy за 5 миллиардов долларов.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. В частности, запасы газа на месторождении "Афродита" оцениваются в 4,1 триллиона кубических футов (примерно 120-140 миллиардов кубометров). Разработкой месторождения займется консорциум компаний Shell, Noble Energy и Delek.

Ранее Кипр заявлял, что эксплуатация месторождения газа "Афродита" начнется в 2024-2025 годах и даст Кипру более 9 миллиардов долларов доходов.

Не признающая Республику Кипр Турция заявляет, что Кипр не может разрабатывать их без учета интересов турецкой общины островного государства. Анкара направила свои суда для разведки месторождений углеводородов в ИЭЗ Кипра.

Газ из кипрского месторождения "Афродита" и израильского "Левиафан" планируется поставлять в континентальную Европу по Восточно-Средиземноморскому газопроводу EastMed. Он свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.