МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Россия в июне 2020 года сохранила за собой четвертую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 16,540 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Показатель вырос на 52,4% по сравнению с маем. Таким образом, на первом месте осталась Канада, поставив в США 112,792 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 25,471 миллиона баррелей. Саудовская Аравия сохранила третью строчку рейтинга, поставив 36,63 миллиона баррелей.

Что касается только нефти, то тут Россия поднялась на седьмое место, поставив в США 2,254 миллиона баррелей (75 тысяч баррелей в сутки) — почти в 17 раз больше уровня мая, когда РФ оказалась на предпоследней строчке. На первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия, Колумбия, Ирак, Эквадор.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в июне вырос на 4,4% — до 8,367 миллиона баррелей в сутки, а экспорт вырос на 12,8% — до 7,692 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 5,1% — до 6,397 миллиона баррелей в сутки, а экспорт уменьшился на 6%, до 2,753 миллиона баррелей в сутки.