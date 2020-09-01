МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Односторонние санкции США по "Северному потоку 2" нелегитимны, это методы нечистоплотной конкуренции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как подчеркнул министр в ходе выступления перед студентами МГИМО, любые односторонние санкции нелегитимны, легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет безопасности ООН.

"Все остальное — попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН", — сказал он.

"В случае с "Северным потоком 2" совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что "Северный поток 2" необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы. И что для энергобезопасности Европы она должна покупать сжиженный природный газ из Соединенных Штатов, для чего нужно потратить гораздо больше, нежели стоимость газа, который будет поступать по новым трубопроводам на европейский континент", — заявил Лавров.

По его словам, "подобные заявления, конечно, аррогантны, они показывают полное неуважение США к своим союзникам".