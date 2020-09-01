МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Европейский газотранспортный оператор Gascade объявил аукцион на прокачку газа по второй нитке газопровода Eugal, который примет газ из "Северного потока 2", говорится в сообщении оператора.

"Gascade Gastransport GmbH нуждается в природном газе для первичного заполнения второй нитки европейского газопровода Eugal. Трейдеры природного газа приглашаются принять участие в тендере, проводимом Gascade Gastransport GmbH, на продажу и поставку больших объемов природного газа", — сообщается в релизе.

Выставленные на аукцион мощности составляют около 700 тысяч МВт.ч, этот объем будет разбит на шесть лотов. Период поставок — с 1 декабря 2020 года до 15 февраля 2021 года. По итогам аукционов Gascade заключит соглашения с тремя трейдерами, в них будут зафиксированы цены, объемы и сроки. Период подачи заявок на участие завершится 21 сентября, контракты с победителями планируется заключить до 28 сентября.

Аукцион на заполнение газом первой нитки газопровода прошел в июле 2019 года, тогда на торги были выставлены мощности в 850 тысяч МВт.ч. Первая нитка Eugal мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год была запущена в начале 2020 года, до конца года планируется завершить строительство второй нитки, после запуска которой общая пропускная способность Eugal составит 55 миллиардов кубов газа в год.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.