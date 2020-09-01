КИЕВ, 1 сен — ПРАЙМ. Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В этом году у нас рекорд, объем (газа в ПХГ – ред.) уже превышает 24 миллиарда кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (миллиардов кубометров – ред.)", — заявил Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее компания "Укртрансгаз" сообщила, что согласно прогнозу к началу отопительного сезона в украинских подземных хранилищах газа будет накоплено 25,5-26,5 миллиарда кубометров газа.