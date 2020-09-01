МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что проект "Северный поток 2" будет достроен несмотря на угрозы санкций со стороны трех сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засниц, сообщает телеканал MDR.

Как отмечает телеканал, Меркель выступила против санкций во время визита в город Штральзунд.

"Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток 2" несмотря на противодействия США", — пишет телеканал.