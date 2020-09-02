КИЕВ, 2 сен — ПРАЙМ. ООО "Оператор ГТС Украины" с января по август импортировал 12,5 миллиарда кубометров газа из Европы в Украину, что на 30% больше чем за аналогичный период 2019 года, сообщила в среду пресс-служба украинской компании.

"За 8 месяцев 2020 года "Оператор ГТС Украины" протранспортировал 12,5 миллиарда кубометров газа из Европы в Украину по заказу своих клиентов. Это на 30% (на 2,9 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 63% превышает средний показатель в 2016-2019 годах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за восемь месяцев 2020 года импорт газа из Словакии составил 8 миллиардов кубометров, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 3,2 миллиарда кубометров, (рост на 20% в годовом выражении), а из Польши – 1,3 миллиарда кубометров, что на 34% превышает прошлогодний показатель за восемь месяцев.

В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен на Украине в начале года, импортировано 38%, или 4,7 миллиарда кубометров газа: из Словакии – 1,6 миллиарда кубометров, из Венгрии – 2,3 миллиарда кубометров, из Польши – 0,8 миллиарда кубометров.

"Импорт газа в Украину стал рекордным за последние пять лет. В данном случае это хорошая новость, ведь 65% из этих объемов трейдеры завели в Украине для хранения и дальнейшего транзита, и только остальные — пошли на украинский рынок. Это означает, что Украина геополитически и экономически является интересным и выгодным партнером для Европы", — цитирует гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона пресс-служба.

В компании также уточнили, что в августе 2020 года в Украину было импортировано 3,4 миллиарда кубометров природного газа, что на 58% (или 1,2 миллиарда кубометров) больше импортных объемов июля этого года и на 67% (или 1,4 миллиарда кубометров) больше показателя августа 2019 года. А среднесуточный объем транспортировки газа из европейских стран в Украину в августе составил 109 миллионов кубометров, тогда как в январе этого года он составил в семь раз меньше — всего 15 миллионов кубометров.

В пресс-службе также указали, что с начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 8,2 миллиарда кубометров импортируемых объемов. Из них 60% поступили в режиме "shorthaul — таможенный склад" и 40% в режиме "граница — таможенный склад". Всего за январь-июль транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 72 трейдера, из них 45 украинских компаний и 27 иностранных, а услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовались более полусотни компаний — большая часть из которых являются нерезидентами.

С ноября 2015 года голубое топливо поступает на Украину исключительно из ЕС, страна не импортирует газ из РФ.