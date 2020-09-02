МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Зависимость России от нефтегазовых доходов никого не устраивает, но она поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, устраивает ли Кремль то, что, по оценке Минфина, в 2019 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ составила порядка 40%. При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка".

"Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом", — сказал Песков.

Он напомнил, что президент РФ отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора.

"И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе", — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на вопрос о том, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов, отметив, что ему надо проверить эту информацию.