МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Более ста нарушений законодательства выявлено при проверках Таймырской топливной компании ("дочка" "Норильского никеля"), в их числе — отсутствие систем контроля утечек нефтепродуктов на нефтебазах, сообщает Росприроднадзор.

Специалисты природоохранного ведомства начали проверки крупнейших нефтяных компаний, которые работают в Арктической зоне, после ЧП с разливом 21 тонны дизельного топлива в Норильске.

"По результатам проверки установлено 116 нарушений законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, охране водных объектов, отходах производства и потребления… На объектах отсутствуют системы контроля утечек нефтепродуктов, обеспечивающие их раннее обнаружение, оперативную локализацию и ликвидацию последствий разливов нефтепродуктов. Не выполняются в установленный срок мероприятия, указанные экспертами в качестве обязательных условий безопасной эксплуатации резервуаров, что создает угрозу нарушений природоохранного законодательства", — отмечается в релизе Росприроднадзора по итогам внеплановой проверки АО "Таймырская топливная компания".

По результатам анализов природной воды в зоне влияния объектов компании, реках Енисей и Быстрая, "выявлены превышения содержания загрязняющих веществ, что указывает на наличие негативного влияния недостаточно очищенных сточных вод, поступающих в водный объект", указывает отмечает ведомство.

Также установлены факты несанкционированного размещения отходов I и III класса опасности на земельных участках, не предназначенных для размещения отходов. В нарушение запрета практикуется сброс сточных вод с очистных сооружений на рельеф местности.

Росприроднадзор отмечает, что АО "Таймырская топливная компания" эксплуатирует нефтебазы, основные производственные мощности которых построены в 50-70-е годы. При этом, как выяснили инспекторы, за все время эксплуатации на ряде объектов не было не только реконструкции, но и капитального ремонта. Основное оборудование (резервуары, технологические трубопроводы, насосные агрегаты) морально устарело и находится в физически изношенном состоянии.

По мнению специалистов Росприроднадзора, выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии эксплуатационного контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, реализации природоохранных мероприятий, создают угрозу деградации естественных экологических систем и негативных изменений окружающей среды.

Росприроднадзором выдано предписание об устранении выявленных нарушений, принимаются меры административного воздействия в соответствии с законодательством.