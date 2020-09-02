БЕРЛИН, 2 сен /ПРАЙМ/. Оппозиционная партия "Зеленые", которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект "Северный поток 2" из-за новых данных по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

Как заявила в среду журналистам в Берлине глава фракции в парламенте ФРГ (Бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт, сведения о том, что Алексей Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы "Новичок", "должны иметь последствия".

"Северный поток — 2" больше не является тем (проектом), что мы можем реализовать вместе с Россией", — заявила глава фракции "Зеленых" в бундестаге ФРГ Катрин Геринг-Эккардт, её слова приводит агентство DPA.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.