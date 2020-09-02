КАИР, 2 сен /ПРАЙМ/. Министерство нефти Ирака в ночь на четверг опровергло сообщения о том, что Багдад намерен просить ОПЕК освободить страну от исполнения соглашения по снижению добычи нефти в течение первого квартала 2021 года.

Ранее в среду газета al-Sabah процитировала интервью министра нефти Ирака Ихсана Абд аль-Джаббара, в котором он сообщил, что в ходе трех встреч с министрами крупнейших стран-производителей нефти членов ОПЕК начал переговоры об освобождении Ирака от реализации соглашения ОПЕК по снижению добычи нефти в течение первого квартала 2021 года.

"Министерство нефти Ирака полностью опровергает приписываемое министру нефти и не имеющее оснований утверждение о намерении Ирака просить освободить его от исполнения сделки ОПЕК+… наоборот, министерство подчеркивает, что Ирак остается абсолютно приверженным сделке", — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя ведомства.

Согласно заявлению, в августе степень выполнения сделки Ираком "превысила 100%", в августе-сентябре Багдад намерен компенсировать переизбыток добычи в размере 850 тысяч баррелей в сутки.

"Если Ирак не сможет к концу сентября компенсировать переизбыток, то попросит сразу после встречи 17 сентября объединенный комитет министров ОПЕК+ продлить срок компенсации до конца ноября", — заявил представитель министерства.