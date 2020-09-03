Новак в четверг посетит Минск в составе делегации премьера Мишустина
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Александр Новак перенес планировавшуюся на четверг поездку в Татарстан, вместо этого он посетит Минск в составе делегации премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Министр в составе делегации с Мишустиным в четверг посетит Минск", — сказал собеседник агентства.
Ранее планировалось, что министр 3 сентября примет участие в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС в Татарстане.
Однако пресс-служба "Татэнерго" предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.
https://1prime.ru/energy/20200903/831983145.html