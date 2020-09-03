БЕРЛИН, 3 сен — ПРАЙМ. "Северный поток 2" — коммерческий проект, прямо не связанный с произошедшим с Алексеем Навальным, но в свете новых обстоятельств создается непозитивный контекст, заявил в прямом эфире телеканала N24 премьер-министр Баварии Маркус Зодер. В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен

Зодер возглавляет партию Христианско-социальный союз, которая входит в центристско-консервативный альянс ХДС/ХСС, выдвинувший Ангелу Меркель на пост канцлера Германии.

"Вчера были получены плохие новости. Мы поддерживаем курс канцлера — призываем (Россию) дать четкие ответы, с одной стороны, с другой стороны, нуждаемся в ясной общей позиции Европы… Что касается "Северного потока 2", то это не государственное решение, а частный коммерческий проект. Одно не связано с другим, с нашей точки зрения. Хотя, нужно признать, этот проект в таком случае не может представляться в позитивном свете", — заявил Зодер.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.