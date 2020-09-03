МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. "Газпром" продолжает расширение газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", сварено больше половины линейной части нового отрезка, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Мы с вами продолжаем расширение газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" — строим участок от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. На сегодняшний день сварено уже больше половины линейной части", — заявил Миллер.

"Газпром" также продолжает строительство Амурского газоперерабатывающего завода, на сегодняшний день проект реализован на 66%, сообщил Миллер.

Газотранспортная система (ГТС) "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Строительство началось в 2009 году, а в 2011 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТС, и газ впервые поступил во Владивосток.

"Газпром" сообщал, что газ по газопроводу в будущем может пойти в Китай в рамках проекта Дальневосточного маршрута. В опубликованном в сентябре 2019 года документе кабмина указывалось, что мощность отвода от магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в Китай планируется на уровне 10 миллиардов кубов.

"Газпром" в конце декабря 2017 года подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай. Компании определили основные параметры будущих поставок: объем, срок действия контракта и срок начала поставок.