МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. "Газпром" в период с 2021 по 2025 год направит на газификацию российских регионов в три раза больше, чем в предыдущие пять лет, сообщил глава компании Алексей Миллер.

"Конечно, в предстоящие пять лет предстоит сделать очень и очень много. В первую очередь я хотел бы здесь отметить объем инвестиций, которые "Газпром" со своей стороны направит на реализацию этих программ. Этот объем инвестиций в три раза больше, чем за предыдущие пять лет", — заявил он на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

По словам Миллера, в августе "Газпром" приступил к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов, уже подписано 14 таких программ. Только строгое выполнение обязательств со стороны "Газпрома" и регионов позволит выполнить все цели и задачи, которые поставлены в этих программах, отметил глава компании.

Гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов сообщал в августе, что "Газпром" до 2025 года направит на газификацию регионов РФ 526 миллиардов рублей: 246,8 миллиарда — на газопроводы-отводы и ГРС, 279,3 миллиарда — на межпоселковые газопроводы. Объем инвестиций на газификацию регионов в РФ на 2020 год составляет 39,3 миллиарда рублей.

По действующему законодательству развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании межрегиональных и региональных программ. В 2018 году правительством РФ также был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.