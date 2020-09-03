МИНСК, 3 сен — ПРАЙМ. Вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС обсуждались на встрече глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, премьеры поручили профильным министерствам проработать вопросы, касающиеся работы электроэнергетических систем двух стран, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается непосредственно поставок электроэнергии, выработанной на Белорусской атомной электростанции, и в целом взаимоотношений в области электроэнергетики, они сегодня также затрагивались между двумя премьер-министрами в рамках переговоров. Также даны поручения на уровне министерств энергетики проработать вопросы, касающиеся работы наших электроэнергетических систем в условиях синхронной работы, в условиях ввода в эксплуатацию атомной электростанции", — заявил Новак, говоря о теме запуска БелАЭС и о том, обсуждались ли вопросы расчета по кредитам и дальнейшего сбыта электроэнергии.

Как уточнил министр, они с белорусским коллегой договорились, что в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая отработает все эти вопросы.

Кроме того, премьер-министры дали поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Белоруссии за этот год, сообщил Новак.

"Даны председателями правительств поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей, о которых сказал Михаил Владимирович Мишустин, о погашении задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа. Такие поручения даны", — заявил Новак по итогам переговоров премьеров двух стран.