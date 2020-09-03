МИНСК, 3 сен — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят условия поставок энергоносителей на 2021 и последующие годы, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы будем в ближайшее время обсуждать условия поставок нефти и газа на 2021 год и последующие годы", — сообщил Новак журналистам по итогам состоявшихся в четверг переговоров премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Он также подчеркнул необходимость поддержания стабильных и долгосрочных отношений с Белоруссией по поставкам нефти и газа.

"Конечно, для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные, долгосрочные отношения по поставкам нефти в республику Беларусь, по поставкам газа. Сегодня все эти вопросы обсуждались, также в конструктивном ключе", — сказал Новак.

Он отметил, что Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами, РФ — основной поставщик энергоресурсов для республики. В то же время Белоруссия является крупным транзитером, через страну транзитом в Европу проходят огромные объемы нефти и газа, напомнил министр.