МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Совет директоров "Эн+ Груп" включил в список кандидатов для избрания в новый состав совета генерального директора "Европейского медицинского центра" (EMC) Андрея Яновского, следует из материалов компании.

"Я очень рад приветствовать господина Яновского в совете директоров En+ в качестве независимого директора. Он обладает впечатляющим набором навыков и богатым опытом, имеет выдающуюся карьеру в энергетике, промышленности и, конечно, в настоящее время в сфере здравоохранения, что принесет огромную пользу En+. Здоровье и благополучие наших сотрудников — это наш главный приоритет и, в особенности, в это трудное время, его идеи значительно поспособствуют работе совета директоров", — прокомментировал исполнительный председатель совета директоров "Эн+ Груп" лорд Грегори Баркер.

Остальные одиннадцать кандидатов для избрания в новый совет на годовом собрании акционеров входят в действующий состав.

Это лорд Баркер, председатель совета директоров и гендиректор Cambridge Global Capital, LLC Кристофер Бернем, замгендиректора по связям с госорганами "Базового элемента" Вадим Гераскин, глава департамента слияний и поглощений и международных проектов "Базового элемента" Анастасия Горбатова, финансист Николас Джордан, член Стратегического консультативного совета Engie UK Джоан Макнотон, директор департамента инвестиций "Базового элемента" Елена Несветаева, директор по корпоративным финансам "Базового элемента" Екатерина Томилина, неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту EnQuest PLC Карл Хьюз, старший советник по работе с советами директоров в России и СНГ компании Spencer Stuart Александр Чмель и президент бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов.

В апреле независимый директор "Эн+ Груп", известный в России инвестиционный банкир Игорь Ложевский умер после непродолжительной болезни.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").