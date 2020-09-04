МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в августе в месячном выражении на 20 единиц, или на 2%, до 1050 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых упало на 1156, или чуть более чем в два раза.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении сократился на 5, или на 2%, и составил 250 штук, в Канаде — вырос на 21, или в 1,6 раза, до 53 установок.

Количество буровых установок в Европе поднялось на 4 (+3,8%), до 109 единиц. На Ближнем Востоке уменьшилось на 14 (-4,5%) и составило 301. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок поднялось на 7 (+3,6%), до 200, в Африке — на 6, или на 10,7%, до 62. В Латинской Америке показатель вырос на 1 (+1,3%), до 75 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.