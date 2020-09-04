БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство ФРГ не стало отвечать на вопрос, остается ли в силе озвученная канцлером Ангелой Меркель позиция официального Берлина, что вопросы проекта "Северный поток 2" и дела российского блогера Алексея Навального должны рассматриваться отдельно.

"По этому комплексу мне больше нечего сказать. Мы обсудим с европейскими партнерами, партнерами в НАТО эту ситуацию. Мы посмотрим, какой будет отзыв от официальной российской стороны, как там отреагируют, и далее решим об общей, подходящей реакции", — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, сохраняется ли позиция властей ФРГ по проекту.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. В среду правительство Германии объявило, что специалисты спецлаборатории бундесвера установили, что Навальный был отравлен веществом группы боевых отравляющих веществ "Новичок". На этом фоне в Германии прозвучали со стороны многочисленных политиков призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2", однако одновременно звучат и более взвешенные позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.