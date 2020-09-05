НУР-СУЛТАН, 5 сен /ПРАЙМ/. Казахстан в августе выполнил обязательства в рамках ОПЕК+ на 100%, добыча соответствует графику компенсации недовыполнения сделки в мае, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

"В августе текущего года, по предварительным данным, среднесуточная добыча нефти составила порядка 1,345 миллиона баррелей в сутки. Текущие обязательства Казахстана по сокращению уровня добычи нефти на август составляют 1,397 миллиона баррелей в сутки. Выполнение обязательств составляет 100%. В связи с чем считаем, что данный уровень добычи соответствует графику компенсации", — сообщили в министерстве.

В июне министерство энергетики республики сообщало, что Казахстан в мае выполнил соглашение о сокращении добычи нефти на 71%, но в августе и сентябре компенсирует это неполное соблюдение соглашения дополнительным снижением производства.