МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Правящий в ФРГ альянс ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не выражают желания отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток 2", несмотря на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники в бундестаге.

Ранее кандидат в председатели ХДС Фридрих Мерц призвал остановить строительство газопровода.

По данным анонимных источников агентства, отсутствие намерения отказаться от строительства газопровода у коалиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель обусловлено поддержкой проекта со стороны немецкой промышленности и глубокими связями между двумя странами.

Еще одним фактором, почему Германия не хочет отказываться от газопровода, является необходимость в случае срыва проекта выплатить компенсацию.

Источники Блумберга также указали на враждебное отношение властей США по отношению к "Северному потоку 2", в том числе на заявления о нарушении суверенитета в Европе, однако отметили, что этот вопрос должен решаться Берлином.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, однако, звучат и более взвешенные позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. По его словам, призывы некоторых парламентариев Германии остановить проект из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, которые не основываются на фактах.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, отметил Песков.