ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Электроснабжение в районах Приморья, пострадавших от тайфуна "Майсак", восстановят к 7 сентября, до наступления очередного тайфуна, сообщает правительство региона со ссылкой на краевой оперативный штаб.

Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. В регионе повалено около 700 деревьев. Режим ЧС муниципального характера введен в Находке, Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.

В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии — 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

"Восстановительные работы в тех муниципалитетах, где все еще частично отсутствует электричество из-за прошедшего тайфуна, завершат к утру понедельника, 7 сентября", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, ремонту кровель, дорожного покрытия, уборке поваленных деревьев.

По информации специалистов Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), которая приводится в сообщении, часть ремонтных работ на участках во Владивостоке, Артеме, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах, в Партизанском городском округе, где все еще отсутствует электричество, планируются завершить до 12.00 (05.00 мск) 7 сентября. По словам гендиректора ДРСК Юрия Андреенко, которые приводятся в сообщении, в Приморье уже работает часть дополнительных бригад. Всего их пять, из Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной области.

"Все бригады на технике повышенной проходимости – пять единиц, они обеспечены такелажем, бензопилами, топорами, всеми необходимыми инструментами", – сказал Андреенко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов оказать помощь энергетикам.

"Прошу глав муниципальных образований там, где будут дислоцироваться бригады… создать все условия, чтобы они оперативно работали и как можно быстрее восстановили электроснабжение, а также в случае необходимости включились в работу по предстоящему тайфуну", — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

Синоптики сообщали, что под влиянием тайфуна "Хайшен" на юге Приморья ожидаются сильные дожди с количеством до 40 миллиметров за 12 часов и менее, местами грозы. Во Владивостоке, на южном побережье ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 25-32 метров в секунду. В континентальной части края ветер усилится до 15-20 метров в секунду, порывами до 24 метров в секунду.