МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский трубопроводный и сжиженный природный газ конкурентен в любых разумных ценовых условиях, для этого необязательно создавать дополнительную поддержку в виде механизма, подобного ОПЕК+, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Так, в интервью "Российской газете" Сорокин прокомментировал ставшую широко обсуждаемой во время коронакризиса идею создать газовую ОПЕК+ на базе Форума стран-экспортеров газа, чтобы сбалансировать рынок "голубого топлива". "ФСЭГ сам по себе не является картелем и не задумывался как таковой. Это совещательный орган, который обсуждает состояние дел на рынке", — сообщил он.

"Кроме того, торговля газом хоть и приближается по своей структуре к нефтяному рынку, но пока еще сильно фрагментирована. Примерно половина поставок, даже чуть больше, мировой торговли осуществляется по газопроводам. А это привязанность производителей и поставщиков друг к другу. То есть такой мобильности, как у СПГ, у большей части объемов газа нет", — отметил замглавы Минэнерго.

Кроме того, Сорокин добавил, что ограничение в реализации данной идеи создает тот факт, что значительное количество производителей (США, Австралия и некоторые другие страны) законодательно не имеют права участвовать в картельных соглашениях или в деятельности, которая может повлиять на рынок.

"Поэтому существенная часть рынка даже гипотетически в таком соглашении участвовать не будет, что сделает его сразу неэффективным. Ведь основной прирост объемов происходит в США, в том числе и экспорта СПГ. Важно понимать, что в принципе наш трубопроводный газ и СПГ конкурентоспособен в любых разумных ценовых условиях. Поэтому мы вполне можем конкурировать на рынке традиционными способами", — заключил Сорокин.