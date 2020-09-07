МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/. Главный исполнительный директор ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Сечин отмечает в понедельник 60-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Иванович Сечин родился 7 сентября 1960 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1984 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, получил специальность преподавателя португальского и французского языков. Кандидат экономических наук.

После окончания университета был призван на службу в армию (1984-1986). Работал переводчиком в Мозамбике во внешнеторговом объединении "Техноэкспорт", был военным переводчиком в Анголе. Затем работал в иностранном отделе Ленинградского университета.

В 1988-1991 годах – инструктор, ведущий инструктор, специалист управления внешнеэкономических связей исполкома Ленинградского городского совета.

С 1991 года по 1996 год работал в мэрии Санкт-Петербурга, занимал должности главного специалиста, помощника руководителя, начальника аппарата заместителя мэра, начальника аппарата первого заместителя мэра – председателя комитета по внешним связям.

В 1996-1997 годах был заместителем начальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних экономических связей управления делами президента РФ.

В 1997-1998 годах работал начальником общего отдела главного контрольного управления президента РФ.

В 1998 годах – руководитель аппарата первого заместителя руководителя Администрации президента РФ.

В 1999 году – руководитель секретариата первого заместителя председателя правительства РФ. С августа по ноябрь 1999 года – руководитель секретариата председателя правительства РФ.

С ноября 1999 по январь 2000 года – первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ.

С 2000 по 2004 год был заместителем руководителя администрации президента РФ.

В 2004-2008 годах – заместитель руководителя администрации президента РФ – помощник президента РФ.

С 2008 года по 2012 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

С мая 2012 года по настоящее время – главный исполнительный директор, председатель правления ПАО " Нефтяная компания "Роснефть".

Возглавлял совет директоров ОАО "НК "Роснефть" с 2004 год по 2011 год. В ноябре 2012 года был вновь избран в состав совета директоров ОАО "НК "Роснефть", в том числе, с июня 2013 года является заместителем председателя совета директоров ОАО "НК "Роснефть" (15 июня 2016 года ОАО "НК "Роснефть" преобразовано в ПАО "НК "Роснефть").

Сечин владеет 13 489 350 акциями ПАО "НК "Роснефть" (0,1273% от уставного капитала компании).

Награжден орденом Дружбы (2011), знаком отличия "За заслуги перед Москвой" (2010).