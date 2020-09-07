ХАБАРОВСК, 7 сен /ПРАЙМ/. "Россети" обеспечили электроснабжение индустриального парка "Авангард" — одного из крупнейших резидентов ТОР "Хабаровск", тем самым снизив вдвое расходы на электроэнергию предприятия, сообщила главный специалист группы связей с общественностью и СМИ филиала Россети ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Восток Ирина Викснина.

Индустриальный парк "Авангард" входит в двадцатку рейтинга промышленных парков России. Создан в 2014 году в южном промузле Хабаровска на территории площадью около 47 га. Территория парка включена в состав ТОСЭР "Хабаровск". Инвесторы реализовали проекты в сфере сельского хозяйства, производства электрооборудования, логистики и др.

"Россети" обеспечили электроснабжение индустриального парка "Авангард". Подключение к энергообъекту позволило "Авангарду" в 2 раза снизить расходы на электроэнергию. Потребитель присоединён к подстанции "Россети ФСК ЕЭС" 220 кВ "Восток", построенной по договору с Корпорацией развития Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

По заявлению Виксниной, "Восток" – одна из наиболее современных подстанций Хабаровского края мощностью 126 МВт. Силовые трансформаторы оснащены современными модулями мониторинга, внедрены автоматизированные системы управления технологическими процессами и коммерческого учёта электроэнергии. Более 90% оборудования на "Востоке" – российского производства.

Компания "Россети ФСК ЕЭС" уже обеспечила электроснабжение шести территорий опережающего развития, три из которых находятся в Приморье. До 2026 года планируется выдать более 395 МВт мощности резидентам еще двух ТОР.

"Российские сети" (ПАО "Россети") – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Компания управляет 2,37 миллиона километров линий электропередачи, 517 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 802 тысяч МВА.