СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, а объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России".

"Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям. Эта работа началась, она идет, и думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена", — сказал Новак, ответив утвердительно на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о сентябре как сроке проработки вопроса.

"Да, да. Поручение есть, чтобы быстро отработать это", — отметил он.

При этом на вопрос, готова ли к реализации данного проекта российская инфраструктура, Новак сообщил, что свободные мощности у РФ есть. "Поэтому здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы это было взаимовыгодно", — добавил он.

Глава Минэнерго РФ также прокомментировал возможный объем переброски, сказав, что это является предметом переговоров. "Мы оцениваем потенциал в 3-4 миллиона тонн нефтепродуктов, но, может быть, будут и другие цифры", — заключил министр.

Ранее сообщалось, что переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Как рассказал 3 сентября журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, это потребует согласование экономических условий занятых в процессе компаний.