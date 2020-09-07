СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен — ПРАЙМ. Актуальность "Северного потока 2" сохраняется, несмотря на нынешнее падение спроса на газ, поскольку проект рассчитан на многие десятилетия, и газопровод будет построен, несмотря на все возникающие вокруг проекта сложности, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России". Кабмин ФРГ: рано говорить об остановке "Северного потока 2" из-за ситуации с Навальным

"Во-первых, это долгосрочный проект, мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты уже не нужны. Это долгосрочный проект на многие десятилетия", — прокомментировал Новак вопрос о текущей ситуации вокруг проекта, включая разговоры о его актуальности на фоне падения спроса на газ.

"Природный газ остается в энергобалансе самых главных источников, доля его будет расти, даже несмотря на переход больше к возобновляемым источникам энергии. Мы все равно видим сохранение большого потенциала природного газа. Этот проект, он будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее, он продолжается", — добавил он.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.