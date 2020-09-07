АНКАРА, 7 сен /ПРАЙМ/. Качество газа, обнаруженного Турцией на ее черноморском шельфе, является одним из самых высоких в мире, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Как ранее заявил Эрдоган, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.

"С точки зрения качества газа, месторождение занимает место среди лучших в мире" — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что обнаруженные в Черном море запасы газа являются вторыми по объему в мире из найденных в этому году.

Ранее министр финансов Турции Берат Албайрак сказал, что Анкара рассчитывает на сотрудничество с Россией в связи с обнаружением в Черном море крупнейшего в истории Турции месторождения газа. По его словам, обнаруженное месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.