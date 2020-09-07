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ВАШИНГТОН, 7 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток – 2" из-за ситуации с оппозиционным активистом Алексеем Навальным.

"Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это", — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако он усомнился в том, сможет ли Германия пойти на такие меры.

"Не знаю, в том ли положении сейчас Германия, потому что Германия в ослабленном положении. Они закрывают свои электростанции, закрывают атомные, угольные – много электростанций. Если честно, они ставят себя в очень невыгодное положение", — пояснил Трамп.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.