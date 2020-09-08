ДОХА, 8 сен /ПРАЙМ/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает попытки Саудовской Аравии начать производить собственную атомную энергию, заявил в понедельник саудовскому телеканалу "Аль-Ихбария" генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Саудовская Аравия заинтересована в получении атомной энергии, и мы работаем над оказанием королевству необходимой поддержки", — отметил Гросси.

Он указал, что королевство "готовится перейти на технический уровень в атомной энергетике".

Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовская Аравия в 2020 году планирует объявить конкурс на строительство первых двух АЭС и направит запрос предложений пяти компаниям, прошедшим предквалификационный отбор: российской госкорпорации "Росатом", американскому Westinghouse Electric, китайской China National Nuclear Corp., южнокорейской Kepco и французской EDF. Контракты на проектирование, закупки и строительство планируется заключить до конца 2022 года.

Планируемые реакторы будут иметь суммарную мощность 3 ГВт, их мощность будет зависеть от поставщика. Королевство рассматривает два объекта — предпочтительный и резервный — оба на побережье Персидского залива, исследования должны быть завершены в 2020 году.

В 2015 году Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение по мирному атому. Тогда же Саудовская Аравия объявила о намерениях развивать атомную энергетику, построив 16 атомных блоков, позже королевство скорректировало свои планы.