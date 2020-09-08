ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — ПРАЙМ. Около 5,8 тысяч человек в 17 населенных пунктах остаются без электроснабжения в Приморье после тайфуна "Хайшен", сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" принесет в регион больше осадков, чем его предшественник "Майсак", но ураганного ветра не будет.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (прохождение тайфуна "Хайшен" с дождем и ветром до 20 метров в секунду) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал АО "ДРСК" – "Приморские ЭС")… Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 17 населенных пунктах (около 5 870 человек)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность отключенных потребителей составляет 5,6 МВт.

Ранее сообщалось, что тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Режим ЧС муниципального характера введен в Находке, Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.

В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии — 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.