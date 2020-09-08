НИКОСИЯ, 8 сен — ПРАЙМ. Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке-2", проект должен оставаться вне политики, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. Трамп поддержал остановку "Северного потока-2" из-за ситуации с Навальным

"Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна, это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создаёт платформу для развития экономического взаимодействия, и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать", — сказал он журналистам в Никосии.

Комментируя, в частности, недавний призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от проекта из-за ситуации вокруг Навального, Грушко сказал: "Что касается заявлений американских должностных лиц, тут новизны никакой нет, они последовательно и системно борются против "Северного потока", но, как нам представляется, в конечном счете Европа должна сама найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если она не хочет оказаться в вассальном положении".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.