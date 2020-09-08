МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага Германии по вопросам энергетики Клаус Эрнст считает, что возможная остановка проекта "Северный поток-2" из-за ситуации с Алексеем Навальным может привести к прекращению энергетического сотрудничества России и ФРГ. Об этом политик сообщил в интервью Die Welt.

По его словам, если ФРГ примет решение остановить проект, то это станет ударом по репутации страны. Также возрастет опасность исков о компенсации ущерба со стороны оператора проекта. В этом случае ФРГ столкнется с исками на миллиарды долларов, сообщило издание.

В проект "Северный поток-2" уже было вложено 12 миллиардов евро, однако возможная сумма возмещения будет выше — "дело не только в уже вложенных средствах, но и в доходах, которые ожидалось получить от газопровода в будущем".