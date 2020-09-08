МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в 0,03568039 рубля на акцию, следует из материалов энергокомпании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2019 года в размере 0,03568039 рубля на одну акцию", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров "Русгидро" пройдет 30 сентября в заочной форме. Реестр на получение дивидендов закроется на десятый день со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Ранее, в августе, в своей презентации "Русгидро" сообщала, что сохраняет план выплаты дивидендов за 2019 год на уровне не ниже среднего за три предшествовавших года, что соответствует порядка 15,7 миллиарда рублей, или 0,0362 рубля на акцию.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. По состоянию на конец июня 61,7% акций компании принадлежало государству, 13% — ВТБ, 5,8% — ООО "Авитранс" (дочерней компании "ВСМПО-Ависма").