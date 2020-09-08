МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В Кремле не видят оснований говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении "Северного потока-2", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп поддержал остановку "Северного потока-2" из-за ситуации с Навальным

"Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект… С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное — не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", — ответил он на вопрос, есть ли что-то новое в позиции по "Северному потоку-2" и планируются ли проводить новые консультации по проекту после заявлений Германии о том, что страна не исключает введение мер.

Он также отметил, что повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне нет.

"Здесь нет повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне", — добавил он.