МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Падение нефтяных цен — результат осознания рынком реальных сроков восстановления, а также того, что мер ОПЕК+ недостаточно для быстрой нормализации уровня мировых запасов, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В ходе торгов вторника стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, опустившись ниже 40 долларов за баррель.

"Падение цен не связано с каким-то конкретным событием, это скорее осознание того, что восстановление спроса будет происходить медленно, возможно, несколько лет, а текущего дефицита на рынке, вызванного ограничениями ОПЕК+, недостаточно, чтобы быстро нормализовать избыточные товарные запасы, накопленные в период апреля-июля", — прокомментировал эксперт.

"Сильного падения, подобного мартовскому, произойти не должно, если удастся избежать сильного ужесточения карантинных мер", — полагает он.

По словам Маринченко, Fitch ожидает, что в этом году цена на нефть марки Brent в среднем составит 41 доллар, в 2021 году — 45 долларов за баррель.