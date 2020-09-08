ЕРЕВАН, 8 сен /ПРАЙМ/. "Газпром Армения" решила оптимизировать персонал и снизить размер зарплат сотрудников на 20%, обусловив это решением регулятора, утвердившего новые тарифы в июне нынешнего года, сообщило во вторник агентство Sputnik Армения, ссылаясь на ответ компании на свой запрос.

Девятнадцатого июня Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении установила средневзвешенный тариф за 1 тысячу кубометров природного газа на уровне 266,71 доллара вместо действующих пока 255,06 доллара и запрошенных компанией "Газпром Армения" 283,14 доллара. В тот же день председатель правления — генеральный директор компании Грант Тадевосян заявил журналистам, что новый средневзвешенный внутренний тариф предполагает сокращение в "Газпром Армении" 1 тысячи человек. Он уточнил, что в результате сокращения штат сотрудников будет ниже норматива на 2 тысячи человек.

В компании пояснили агентству, что с момента вступления в силу решения КРОУ – 19 июля — возник дисбаланс между фактическим размером зарплаты и финансовыми средствами компании, предусмотренными тарифами на поставляемый потребителям газ. "Чтобы устранить этот дисбаланс, решено сократить персонал и снизить зарплаты остальным", — цитирует Sputnik Армения заявление компании.

"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.