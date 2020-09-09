ХАБАРОВСК, 9 сен /ПРАЙМ/. Компания "Русгидро" в среду ввела в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости.

Строительство ТЭЦ в Советской Гавани началось в 2014 году. Установленные мощности станции: электрическая — 126 МВт, тепловая — 200 Гкал/ч. Годовая выработка электроэнергии — 630 миллионов кВт/час, что в три раза превышает возможности устаревшей Майской ГРЭС, работающей с высоким расходом топлива. ТЭЦ в Советской Гавани будет работать на угле Ургальского месторождения.

"Сегодня группа "Русгидро" заявляет о завершении всех строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, проведении комплексных испытаний турбоагрегатов… о получении всех разрешительных документов. ТЭЦ Совгавани готова к вводу в работу", — заявил генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов во время пуска электростанции.

С вводом новой ТЭЦ правительство Хабаровского края ожидает снижения тарифов для населения. Кроме того, рассчитывает на повышение интереса инвесторов к Советско-Гаванскому и Ванинскому районам.

"Новая ТЭЦ – это в первую очередь улучшение экологической обстановки в районе. Благодаря современным технологиям очистки выбросов 99,6% золы улавливается. Кроме того, мы получаем дешевую электроэнергию и возможности для развития местного бизнеса. Это очень современный перспективный промышленный куст Совгаванский. Мы получаем хорошую такую прибавку в экономике Хабаровского края", — сказал на церемонии врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Новая ТЭЦ имеет стратегическое значение для развития Советской Гавани. Из главных плюсов: электричество для 30 тысяч квартир и тепло для 400 многоквартирных домов. Горячая вода — круглый год, ранее она подавалась в дома жителей только в отопительный период.

ТЭЦ в Советской Гавани — последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с указом президента Российской Федерации. Три из них — вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, первая очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2 — уже введены в эксплуатацию.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет гидроэлектростанции в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", составляет 39,5 ГВт.