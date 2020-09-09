КАРПАЧ (Польша), 8 сен — ПРАЙМ. Германия должна достроить газопровод "Северный поток 2", но может отдельно решить вопрос о покупке газа, заявил бывший министр экономического сотрудничества и развития страны Дирг Нибель в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

Ранее сообщалось, что на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по "Северному потоку 2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального пока не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер.

"Будет хорошо закончить работу над трубой, но мы не обязаны начинать покупать газ", — сказал Нибель.

По его мнению, в ситуации, когда прокладка трубопровода почти завершена, неправильно было бы останавливать строительство.

"Это глупо. Мы должны закончить трубу, а потом решить, покупать газ или нет", — заключил он.

По мнению Нибеля "Северный поток 2" — это политический вопрос. "Но, с другой стороны, мы должны решить вопрос энергетических поставок как суверенная нация", — сказал он.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.