КАРПАЧ (Польша), 9 сен — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen станет единственной фирмой в Центральной и Восточной Европе с нулевыми выбросами к 2050 году, заявил глава Orlen Даниель Обайтек.

"Мы единственная фирма в Центральной и Восточной Европе, заявляющая цель прийти к нулевым показателям выбросов до 2050 года", — сказал Обайтек журналистам в ходе международного экономического форума в польском Карпаче.

Он уточнил, что на эти цели будет потрачено около 25 миллиардов злотых (около 6,7 миллиардов долларов по текущему курсу).