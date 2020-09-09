МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Газпром" с января по август поставил в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 2,3 миллиарда кубометров газа, сообщил глава компании "Газпром трансгаз Томск" Владислав Бородин.

"За (первые — ред.) восемь месяцев этого года ООО "Газпром трансгаз Томск" было транспортировано более 15 миллиардов кубометров газа, в том числе 2,3 миллиарда кубометров – в Китайскую Народную Республику", — сообщил Бородин, чьи слова приводятся в корпоративной газете компании.

Глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников ранее сообщал, что во втором квартале компания поставила по "Силе Сибири" около 1 миллиарда кубометров газа в Китай по ценам, значительно превышавшим европейские. Глава компании Алексей Миллер позже отметил, что поставки по газопроводу постепенно наращиваются.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря. В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до 10 миллиардов, в 2022 году — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.