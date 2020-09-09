МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Экспортная цена газа "Газпрома" в июле выросла на 4,9% к июню, до 86,2 доллара за тысячу кубометров, доходы от экспорта за январь-июль сократились в годовом выражении на 51%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт нефти из России в июле сократился более чем в 2 раза

Таким образом, цена экспортного трубопроводного газа в июле оставалась ниже уровня рентабельности компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за тысячу кубов. В июне цена составляла 82 доллара, а в июле прошлого года — 163 доллара. В годовом выражении цена снизилась почти вдвое.

Доходы "Газпрома" от экспорта за январь-июль снизились на 51,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 12,513 миллиарда долларов. В целом экспорт такого газа снизился на 17,6% — до 104,6 миллиарда кубометров.

Доходы компании от экспорта газа в июле уменьшились на 5,4% по сравнению с июнем, до 1,069 миллиарда долларов. Объемы экспорта в июле снизились в месячном выражении на 10,3%, до 12,4 миллиарда кубометров. По сравнению с июлем прошлого года доходы упали в 2,4 раза, а объемы экспорта снизились на 29% в годовом выражении.

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К данному значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие же экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию, Чехию до Германии будет гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.