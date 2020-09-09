КАРПАЧ (ПОЛЬША), 9 сен — ПРАЙМ. Польша планирует построить плавучий терминал регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в порту Гданьска, сообщил глава газотранспортной компании GAZ-Sistem Томаш Стемпень в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче. Польша готова предложить ФРГ газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2"

Он отметил, что в последние годы спрос на услуги GAZ-Sistem увеличился на 30%. Через 10 лет глава компании прогнозирует внутренний спрос на газ в Польше на уровне 29 миллиардов кубометров в год по сравнению с нынешними примерно 20 миллиардами.

"Мы думаем о новых проектах. Судно с регазификатором на постоянной основе находится в порту. У нас в планах такой инвестиционный проект в Гданьском порту", — рассказал Стемпень.

"Мы сейчас проектируем сеть газопроводов, которые соединят это судно с национальной сетью передачи газа", — добавил он.

Глава GAZ-Sistem отметил, что в настоящее время компания решает, какая мощность регазификации необходима судну, о котором идет речь. "Мы анализируем рынок на предмет спроса. Потому что такое судно можно расширять. Предварительно мы планируем пропускную способность на уровне 4,5 миллиарда кубометров, но она может возрасти до 9-12 миллиардов кубометров. Такие технологии можно расширять модульным путем. Все будет зависеть от спроса", — сказал глава компании.

В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского СПГ сообщалось в 2018 и 2019 годах. Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" о поставке газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона заявила, что не намерена его продлевать.