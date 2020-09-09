МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Германия вывела вопрос блокировки "Северного потока-2" на европейский уровень, что, по мнению экспертов, повышает шанс на то, что решение принято не будет. С другой стороны, даже если проект поставят на паузу, это не окажет влияния на газовый рынок Европы, более того, появится оправдание фактической заморозки, которая сейчас происходит.

Ситуация с якобы отравленным блогером Алексеем Навальным спровоцировала волну призывов к блокировке "Северного потока-2" Германией, которая всегда являлась сторонницей проекта. Именно немецкие компании вложили в него до 950 млн евро каждая. Теперь, после заявлений немецких властей о том, что они видят много доказательств отравления блогера, представители ряда политических сил подняли вопрос об остановке строительства. Идею поддержали и в США, в том числе, президент страны Дональд Трамп. Трамп поддержал остановку "Северного потока-2" из-за ситуации с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по "Северному потоку-2" пока не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер. По ее словам, "безусловно доказано, что Навальный был отравлен", и "нужна общеевропейская реакция", так как речь не идет о "нападении на Германию, Германия должна действовать как государство-член ЕС".

В свою очередь, в России считают, что ситуация с Навальным не должна рассматриваться в связке с вопросом строительства трубопровода. Оснований для мер со знаком "минус" в Кремле не видят и призывают Германию исходить из собственных интересов, а не действовать по указке из Вашингтона.

ПОДСЧИТАЕМ ШАНСЫ

Опрошенные "Прайм" эксперты разошлись в оценке дальнейших действий ЕС и перспектив самого газопровода.

"Скорее всего, мы имеем дело с отсылкой к процедурным моментам – решение о возможных санкциях, в том числе, по крупным экономически важным проектам будет приниматься не одной страной, а всем Евросоюзом. То есть, вопрос поставят на голосование, если хотя бы одна страна воспротивится, решение не примут", — рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Экс-министр: ФРГ должна достроить "Северный поток 2", а потом решать, покупать ли газ

По его мнению, шансы на то, что решение "завязнет" в европейских бюрократических процедурах, очень велики – целый ряд стран, например, Австрия, Италия, Франция открыто выступают за "Северный поток-2".

"При этом с точки зрения международных отношений ситуация с Навальным выглядит менее веским поводом для остракизма, нежели, к примеру, "дело Скрипалей". Последнее произошло на территории ЕС и могло быть расценено как акт агрессии. Но все равно не было ответных санкций на экономику и большие проекты – ограничились персональными и против ряда учреждений", — добавил эксперт.

Другой позиции придерживается аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

"В случае консолидированной позиции ЕС относительно российской ответственности в случившемся с Навальным, вероятность блокирования проекта становится весомой. Вряд ли дело дойдет до полного отказа от проекта, я думаю, Германия и европейский бизнес, вовлеченный в проект, на это не согласятся. Но замораживание его на год-два в качестве согласованной меры вполне возможно", — считает он.

С учетом того, что риски потери инвестиций партнеры "Газпрома" по "Северному потоку-2" уже начали закладывать в своих финансовых отчетах, они к этому потенциально готовы.

С другой стороны, такое решение станет фиксацией уже сложившегося положения и будет скорее символической мерой, поскольку окончание строительства газопровода уже фактически заблокировано санкциями США. Судя по всему, у "Газпрома" нет технической возможности достроить его самостоятельно, и заморозка проекта со стороны ЕС станет для него оправданием перед президентом РФ, добавил Калачев.

А ГДЕ ЖЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

Тем временем, власти Польши уже заявили о готовности предложить строящийся газопровод Baltic Pipe в качестве альтернативы "Северному потоку-2".

"Это предложение – всего лишь лукавство поляков", — считает Юшков. Объем прокачки по Baltic Pipe — всего 10 млрд кубов в год, тогда как "Северный поток-2" запланирован на 50 млрд кубов. Польша строит этот трубопровод, чтобы к 2022 году полностью отказаться от поставок газа "Газпрома" и перейти на норвежский газ. Ей надо загрузить трубу для себя, и лишнего газа для других там просто не будет. Кроме того, технически обеспечить поставки газа из Baltic Pipe в другие страны невозможно – разве что в Германию, тогда как цель "Северного потока-2" – не Германия, а ее окружение, включая юг Европы.

Еще один минус такого варианта – сокращение добычи газа в Норвегии. Оно идет давно, и, чтобы наполнить Baltic Pipe, Польше придется перекупать газ у других потребителей, в том числе, Германии. Таким образом, трубопровод отнимет газ у немецких потребителей, а не даст его им, полагает эксперт. "Новичок" устраняет конкурентов США на газовом рынке Европы

Что касается прочих трубопроводных альтернатив, то азербайджанский газ, который идет в Европу по Трансанатолийскому газопроводу, уже полностью распределен. Увеличить поставки из России по украинскому направлению не получится из-за их высокой себестоимости. Напротив, по контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" они будут постепенно снижаться. То же касается поставок из Норвегии – из-за уже упомянутого снижения добычи.

СУДЬБА ТРУБОПРОВОДА

Эксперты сомневаются, что "Северный поток-2" будет полностью и навсегда заморожен – таких прецедентов в истории еще не было. Непонятно, что в этом случае будет с трубой, кто будет ее разбирать или поддерживать в работоспособном состоянии. Неизвестны экологические риски, которые возникнут в этом случае.

Однако ясно другое — на данный момент экспортные мощности "Газпрома" в европейском направлении даже без этого газопровода избыточны и позволяют транспортировать больше газа, чем на него имеется спрос.

"Мощности "Северного потока-2" рассчитаны на сильно растущий спрос, который, как уже очевидно, станет более умеренным после выхода из пандемического кризиса", — говорит Калачев.

Поэтому даже сейчас трубопровод заблокируют, нехватки газа не случится.

Если же потребление начнет расти более активно, как это ожидалось до пандемии, то на рынок выйдет более весомый конкурент трубопроводного газа, нежели любые трубопроводы — сжиженный природный газ (СПГ). Инфраструктура для приема СПГ в Европе продолжит расти в любом случае, и США с удовольствием воспользуются заминкой с "Северным потоком-2", чтобы ее расширять и заполнять своим газом. Все это создает для трубопроводного газа серьезную проблему в долгосрочной перспективе, подытожил он.