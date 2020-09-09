МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.

Всего СК попросил арестовать замглавы Минэнерго и трех предполагаемых соучастников. Первым в СИЗО отправился сотрудник ООО "Национальный центр электронных моделей" Виктор Серебряков, который ранее работал в руководстве ЗАО "Ланит", в ближайшее время суд вынесет решение в отношении вице-президента компании "Ланит" Владимира Макарова.

Следователь в суде заявил о неустановленных соучастниках и эпизодах преступной деятельности, которые также еще предстоит выявить. "Похищенные деньги в полном объеме еще не выявлены", — добавил представитель СК. Как отметили участники процесса, руководящей роли в преступлении Серебряков не играл, но его вина, считает следователь, подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотра техники и другими доказательствами. Кроме того, следователь располагает данными, что обвиняемые пытаются оказать давление на лиц, возможно имеющих информацию о деле.

В свою очередь адвокат заявил, что в деле есть лишь показания одного человека "некоего Щербова, ранее судимого за мошенничество", который пришел с явкой с повинной и желанием заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

В свою очередь обвиняемый отметил, что не признает вину и отвечал только за техническую часть. Он добавил, что разработал много систем, в том числе Госуслуги. Серебряков сказал, что в спорном проекте было "сложное техническое задание, неготовность заказчика, сложная нормативная база, которую нельзя было выяснить на этапе госзаказа".

"Тем не менее, система полностью создана… но не была запущена в эксплуатацию из-за изменения нормативной базы. Деньги никто не похищал, компания даже потратила больше", — отметил он.