МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа США восстановится до уровня, предшествовавшего кризису с COVID-19, к ноябрю, говорится в ежемесячном докладе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"EIA прогнозирует, что экспорт СПГ из США вернется к "доковидному" уровню к ноябрю 2020 года и в среднем в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года составит более 9 миллиардов кубических футов в день", — говорится в докладе управления.