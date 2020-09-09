МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

"Следствие располагает оперативными данными, что близкие, окружение Тихонова, пытались предпринять действия, направленные на давление на свидетелей", — заявил следователь.

Суд рассматривает вопрос об аресте Тихонова, таким доводом следователь обосновал необходимость этой меры пресечения.

В свою очередь, защита считает, что обвинение построено на оговоре, заявил адвокат в Басманном суде Москвы.

"Обвинение построено на оговоре лишь одного лица", — заявил адвокат.

На заседании по одному из предполагаемых соучастников защита заявляла, что в деле есть лишь показания одного человека, "некоего Щербова, ранее судимого за мошенничество", который пришел с явкой с повинной и желанием заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Мы уверены в своей невиновности и намерены ее доказать", — заявил один из адвокатов.

СК в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.

По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".