Окружение замглавы Минэнерго Тихонова пыталось давить на свидетелей
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей, заявил следователь в Басманном суде Москвы.
"Следствие располагает оперативными данными, что близкие, окружение Тихонова, пытались предпринять действия, направленные на давление на свидетелей", — заявил следователь.
Суд рассматривает вопрос об аресте Тихонова, таким доводом следователь обосновал необходимость этой меры пресечения.
В свою очередь, защита считает, что обвинение построено на оговоре, заявил адвокат в Басманном суде Москвы.
"Обвинение построено на оговоре лишь одного лица", — заявил адвокат.
На заседании по одному из предполагаемых соучастников защита заявляла, что в деле есть лишь показания одного человека, "некоего Щербова, ранее судимого за мошенничество", который пришел с явкой с повинной и желанием заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.
"Мы уверены в своей невиновности и намерены ее доказать", — заявил один из адвокатов.
СК в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.
По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".
https://1prime.ru/energy/20200909/832008086.html