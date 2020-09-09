МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия планирует сохранить текущий объем добычи нефти несмотря на недавнее падение цен, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Пять человек, знакомых с планами Саудовской Аравии, заявили, что падение цен на нефть марки Brent более чем на 10% за последнюю неделю… вызвало обеспокоенность, но не панику в Эр-Рияде", — говорится в сообщении. По словам одного из этих источников, Саудовская Аравия "не видит проблем" и не считает нужным увеличивать объем сокращения добычи нефти, так как такая динамика на нефтяном рынке связана с "настроениями".

По словам источников, Саудовская Аравия придерживается мнения, что распродажа на нефтяном рынке усилилась из-за падения фондовых рынков и укрепления доллара.

Эксперты, чье мнение приводит газета, полагают, что дополнительное сокращение нефти Саудовской Аравией усложнит отношения между членами ОПЕК+, так как убедить страны увеличить объемы сокращения добычи нефти будет трудно.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.