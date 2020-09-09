МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы санкционировал арест замминистра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Валентина Левашова.

СК в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.

По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".